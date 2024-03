Automobilist met joint in de mond na achtervolging aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zondag in de Korrewegwijk een 40-jarige man aangehouden na een achtervolging. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens onze surveillance zagen wij in de wijk Vinkhuizen een automobilist voorbij rijden die een joint in zijn mond had”, schrijft de politie. “Wij hebben daarop de achtervolging ingezet. In de Arubastraat kwam het voertuig tot stilstand, waarop we de bestuurder hebben aangehouden.” Uit onderzoek bleek dat het voertuig voorzien was van valse kentekenplaten. Ook bleek dat het voertuig geschorst was. Dit betekent dat er niet mee gereden mag worden op de openbare weg. “Wij hebben daarom de auto in beslag genomen.”

Daarnaast bleek dat de man in bezit was van een ongeldig rijbewijs. “Vermoedelijk was hij ook onder invloed van cocaïne en thc. We hebben daarom wat bloed afgenomen. Ook bleek de persoon in bezit te zijn van een kleine hoeveelheid drugs. Voor alle feiten, inclusief het gevaarlijke rijgedrag, zal de man zich moeten verantwoorden.”