Auto verdwijnt uit het zicht in nieuwe wijk De Suikerzijde, maar niet alle fracties zijn enthousiast

De nieuwe Suikerzijde moet een wijk worden die groen is, uitnodigend is en waar gespeeld en gesport kan worden. Op straat is er geen ruimte voor auto’s: deze worden geparkeerd in buurtstallingen en in een commerciële garage. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet het helemaal zitten, hoewel er ook fracties zijn die zorgen hebben.

Het debat over het parkeerconcept De Suikerzijde was er eentje met de handrem er op. Het eerste deel van de vergadering vond namelijk achter gesloten deuren plaats. De PvdA en het CDA noemen dit vervelend. Rita Pestman van de PvdA: “Bij het concept dat we vandaag bespreken zitten flink wat geheime stukken. Dit belemmert mij in wat ik wel en niet kan zeggen. Ik vind dit heel naar.” Wethouder Van Niejenhuis vindt het op zijn beurt heel helder waar over gesproken kan worden, en dat nu eenmaal niet alles openbaar kan worden gemaakt om een goede marktpositie te kunnen behouden. Pestman: “Als het gaat om cijfers en getallen, dan begrijp ik dat. Maar het gaat om wel zeven stukken met hele normale verhalen waar we nu niet over mogen spreken.”

Nieuwe Suikerzijde

Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek komt een nieuw groot woon-, werk- en leefgebied dat de naam De Suikerzijde krijgt. In alle lagen van het plan staan groen en natuur voorop. Voor parkeren heeft het gemeentebestuur gezocht naar een nieuwe strategie. Het uitgangspunt is dat er niet in de openbare ruimte geparkeerd wordt, maar dat het parkeren gaat gebeuren in collectieve parkeervoorzieningen. Zo komen er drie meerlaagse buurtstallingen waar bewoners hun auto kunnen parkeren. Er komt een commerciële garage waar bezoekers kunnen parkeren. In deze garage kunnen bewoners ook hun tweede auto plaatsen. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdelijk te parkeren, en komt er een beperkt aantal parkeerplaatsen op straatniveau. Om het plan te realiseren vraagt het gemeentebestuur om een bedrag van 10,7 miljoen euro. De ervaringen uit dit eerste deel van de nieuwe wijk worden meegenomen naar later te realiseren fases.

Elte Hillekens (GroenLinks): “Het is groen, veilig en er kan gespeeld worden”

GroenLinks is blij met het plan: “De uitwerking die nu op tafel ligt is zoals we het altijd gezien hebben: veilig, groen en waar gesport en gespeeld kan worden”, vertelt Elte Hillekens. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Kunnen recreëren en ontmoeten waarbij je geen rekening hoeft te houden met vertrekkende en voorbijrijdende auto’s. Dit is een heel goed concept. Ook lijkt het ons verstandig dat de commerciële garage pas gerealiseerd gaat worden als er voldoende vraag naar is.” Dat is ook de insteek van het gemeentebestuur: op een later moment, in 2030, wordt de commerciële garage gebouwd. Het gebied moet eerst een aantal jaren in gebruik zijn zodat er op deze garage ook een rendabele exploitatie losgelaten kan worden.

Rik Heiner (VVD): “Het is een naïeve gedachte dat iedereen maar de auto weg gaat doen”

Maar er is ook kritiek. Van de VVD bijvoorbeeld: “Mijn partij is niet van de kerk zonder auto”, vertelt Rik Heiner. “Het is ook een naïeve gedachte dat iedereen maar de auto weg gaat doen. In deze visie die we vandaag bespreken zal het parkeren niet goedkoop zijn en je auto staat niet naast de deur. Daarnaast betalen mensen ozb om er voor te zorgen dat de gemeente parkeerplaatsen realiseert.” Dat kan op een vraag rekenen van Elte Hillekens van GroenLinks: “Maar groen en parkeren gaat toch niet samen? Het is ook onveilig wanneer er kinderen op straat spelen.” Heiner: “Dat is de GroenLinks-droomwereld. In heel veel dorpen rijden auto’s in de openbare ruimte en spelen kinderen veilig op straat. Dat kan prima samen.” Pechler: “Maar als je parkeerplaatsen op straat gaat realiseren, waar gaat dit dan ten koste van?” Heiner: “Dat gaat dan ten koste van iets minder groen.”

730 woningen

En dat is precies de opzet van het hele plan. Door geen parkeerplaatsen te realiseren ontstaat er meer ruimte voor groen en kunnen ook meer huizen gebouwd worden. In de eerste fase van de Suikerzijde gaat het om 730 woningen. Driehonderd sociale huurwoningen kunnen gebruik maken van parkeerplekken op het maaiveld. De bewoners van de overige vierhonderd woningen maken gebruik van de buurtstallingen. Elk parkeergebouw krijgt 105 parkeerplaatsen, waardoor er dus in totaal 315 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

René Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): “De schoolmeester moet de auto parkeren in een commerciële garage”

En die getallen leiden tot zorgen. Bijvoorbeeld bij Stadspartij 100% voor Groningen die het aantal parkeerplaatsen aan de krappe kant vindt. René Staijen: “En wat als een gezin een tweede of een derde auto heeft? Dan moet deze dus in de commerciële parkeergarage, wat gaat leiden tot een hele hoge kostenpost. Daarnaast krijgt de wijk ook voorzieningen. Een school bijvoorbeeld. Schoolmeesters en -juffen moeten hun auto ook in deze commerciële garage parkeren. Dat wordt een heel duur geintje. In het idee kunnen wij ons best wel vinden, maar het aantal plekken is onvoldoende.”

Rita Pestman (PvdA): “Veel Groningers gebruiken de auto nog elke dag”

Rita Pestman: “Er is in deze wijk meer ruimte voor groen. Het idee om met buurtgarages te gaan werken, juichen we toe. Maar het is inderdaad zo dat minder dan de helft van het aantal woningen over een parkeerplek beschikt. Dat is weinig. Veel Groningers gebruiken de auto nog elke dag. Dat hoort ook bij het deel van Nederland waar we wonen. Gaan we met dit plan geen problemen creëren? En wat als iemand in deze wijk een huis koopt, maar een jaar later invalide wordt. Krijgt zo iemand dan een invalideplek? Wordt daar rekening mee gehouden?”

“Ik word hier stil van”

Van Niejenhuis: “In de basis weet je waar je een huis koopt. Dat is de afweging die je maakt. Als je straks al in deze wijk woont, en je wordt invalide, dan zal er in de buurtgarage een plek aangewezen moeten worden. Desnoods moeten we door middel van maatwerk parkeerplekken in de openbare ruimte realiseren, maar daar zullen we wel beperkt mee om gaan.” Pestman: “Ik word hier stil van. Zoiets kan je toch overkomen? Je kunt dan toch een plek realiseren of zeggen we dan tegen zo’n persoon dat diegene vanwege invaliditeit maar moet verhuizen?” Van Niejenhuis: “We zullen daar goed mee om moeten gaan.” Pestman krijgt hulp van Heiner die vraagt of de wethouder een toezegging kan doen. Van Niejenhuis: “We zullen goed moeten kijken waar dat kan. Het wordt een wijk waar we veel organiseren. Het moet ook veilig zijn.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Gaan mensen straks hun auto parkeren in Vinkhuizen?”

Voor de Partij voor het Noorden ervaart het enigszins als een experiment. Leendert van der Laan: “Je weet niet hoe zich dit gaat ontwikkelen. Wat gaat dit betekenen voor de omgeving? De meubelboulevard is bijvoorbeeld heel dichtbij. Gaan mensen daar dan hun auto parkeren? En wordt daar dan betaald parkeren ingevoerd? En gezinnen die een tweede of derde auto hebben, gaan zij hun auto straks parkeren in bijvoorbeeld Vinkhuizen?” De wethouder denkt dat dit mee gaat vallen: “Dat waterbedeffect zullen we goed in de gaten moeten houden. Mocht dit optreden, dan gaan we met de eigenaren van de woonboulevard in gesprek. De parkeerplekken daar zijn in hun eigen bezit, dus daar kunnen ze zelf op reguleren. Plannen om grootschalig betaald parkeren in te voeren in Vinkhuizen hebben we niet.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Kan de buurtstalling ook een hub-functie worden?”

En er zijn partijen die aanbevelingen hebben. Student & Stad bijvoorbeeld. Olivier van Schagen: “Ons lijkt het goed dat de buurtstallingen en commerciële garages een hub-functionaliteit krijgen. Dat het buurtfuncties worden met goede voorzieningen waar je bijvoorbeeld ook fietsen kunt stallen en lenen, maar waar ook pakket-afhaalpunten komen.” De wethouder laat weten dat men de aandacht voor fietsen zeker heeft in de planontwikkeling.

Ondanks het enthousiasme zijn er verschillende partijen die moties overwegen. Het CDA bijvoorbeeld. Izaäk van Jaarsveld: “Die motie richt zich deels op niet-openbare informatie waarbij ik na moet gaan denken hoe ik dit ga verwoorden.” En ook de PvdA overweegt een motie op het gebied van invalide parkeren.