Auto opladen in provincie goedkoopst in Stad

Foto: Stux via Pixabay

Publiek toegankelijke laadpunten zijn per kilowattuur (Kwh)het goedkoopst van de provincie in onze gemeente.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Eco-Movement. Stekkeren aan een openbare laadpaal kost in de provincie Groningen gemiddeld 35 cent per Kwh. Groningen zit daar 2 cent onder. Binnen de provincie zijn de verschillen groot: in de gemeente Eemsdelta is laden bijvoorbeeld ruim 27 procent duurder dan in de stad Groningen.

Ten opzichte van andere provincies is het in de provincie Groningen relatief goedkoop om openbaar een elektrische auto op te laden. Stekkeraars laden hier gemiddeld 3 procent goedkoper per KwH dan elders in het land. Noord-Holland is met 33 cent per KwH het goedkoopst en met 47 cent per Kwh zijn Zeeuwen met een elektrische auto duur uit.