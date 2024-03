Auto belandt op zijn kant bij verkeersongeluk knooppunt Euvelgunne

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de N7, ter hoogte van knooppunt Euvelgunne, is dinsdag aan het einde van de middag een auto op zijn kant terecht gekomen. Vanwege het ongeluk waren twee rijstroken afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de N7 van Groningen richting Westerbroek. Door nog onbekende oorzaak was de bestuurder van een personenauto tegen een bewegwijzeringsbord geknald, waarna het voertuig op zijn kant terecht was gekomen. Behalve een ambulance en de politie werd ook de brandweer naar de locatie gestuurd. Bij aankomt bleek er echter niemand bekneld te zitten in het voertuig. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Een bergingsbedrijf kwam naar de locatie om de auto te bergen. Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen werden twee rijstroken afgesloten. Dit zorgde voor flinke files. Inmiddels is de weg weer open.