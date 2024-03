Art Langeler wordt verantwoordelijk voor technische zaken bij de FC

Art Langeler - Foto: Sportphotoagency.com

Manager Voetbal & Opleiding Art Langeler is de nieuwe eindverantwoordelijke voor de aan- en verkoop van spelers bij FC Groningen.

Langeler krijgt deze nieuwe verantwoordelijkheden binnen zijn nieuwe rol als voorzitter van het compositie-overleg van FC Groningen. Daar wordt niet alleen de werving en verkoop van spelers besproken, maar ook de inrichting van het eerste elftal bepaald.

De nieuwe rolverdeling is alvast ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Algemeen directeur Wouter Gudde vertrekt uiterlijk eind dit seizoen bij de FC en daarom wil de club alvast gaan toewerken naar de nieuwe samenstelling van de selectie. Zodra er een nieuwe algemeen directeur is aangesteld en de transferzomer weer voorbij is, zal duidelijk worden of Langeler verder gaat als technisch directeur.

De functie van technisch directeur werd in het verleden bekleed door Mark-Jan Fledderus. Hij werd in februari 2023 ontslagen vanwege de slechte prestaties van het eerste. Sindsdien had Gudde ook de technische zaken op zich genomen.