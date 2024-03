Álvaro Soler en Dean Owens komen naar De Oosterpoort

Foto: Stefan Brending, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124799676

Latin-artiest Álvaro Soler en de Schotse troubadour Dean Owens komen naar De Oosterpoort. Dat heeft SPOT Groningen bekendgemaakt.

Owens komt met zijn band The Sinners op zondag 31 maart naar Groningen. De artiest heeft negen soloalbums op zijn naam staan, waarbij hij heeft samengewerkt met gerespecteerde muzikanten en producers als Al Perkins, Will Kimbrough en Neilson Hubbard. Vorig jaar won Owens voor de derde keer op rij de titel ‘UK Artist of the Year’ onder lezers van Americana UK. De voorverkoop van dit concert is inmiddels gestart.

Tekst gaat verder onder de video:

Álvaro Soler

Soler komt op 19 mei naar De Oosterpoort. Hij geldt als één van de grootste Latin-artiesten in Europa. Niet alleen schrijft en zingt hij alle nummers zelf, maar hij bespeelt ook verschillende instrumenten en coproduceert elke track. Het optreden in Groningen maakt onderdeel uit van de tour Más Que Verano, waarin de artiest een nieuwe versie van zijn persoonlijke, moderne interpretatie van Latijns-Amerikaanse pop presenteert. Álvaro Soler is goed voor ruim vijf miljard streams, meer dan 150 gouden en platina platen en meer dan zes miljoen maandelijkse luisteraars. Ook voor dit concert is de voorverkoop inmiddels gestart.