Afsluiting Oliemuldersbrug voor auto’s en motoren uitgesteld naar april

Foto via Google Maps Streetview

De Oliemuldersbrug tussen de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk gaat in april dicht voor gemotoriseerd verkeer. Dat meldt de gemeente. Dat is enkele maanden later dan gepland.

Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari alleen fietsers en voetganger de brug zouden gebruiken. Daar werd bezwaar tegen gemaakt, waardoor het besluit werd uitgesteld. De bezwaren zijn inmiddels afgewezen. Ook wilde de gemeente wachten tot de aansluiting van de Antillenstraat op de Korreweg weer open ging.

De Oliemuldersbrug wordt afgesloten voor auto’s en motoren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de gemeente wordt de smalle oversteek, naast de busbaan, zo overzichtelijker.