Achthonderd straatlantaarns vervangen door ledverlichting in Beijum

Stadsbeheer is deze week begonnen met het vervangen van de armaturen van de verlichting in het westelijke deel van Beijum.

In totaal gaat het om achthonderd stuks, aldus de gemeente. Deze verlichting staat in het woongedeelte van de heerden, niet aan de ontsluitingswegen. In het oostelijke deel van de wijk heeft eerder een vervangingsronde plaatsgevonden van de armaturen.

De gemeente denkt dat bewoners weinig zullen merken van de vervanging, omdat de nieuwe armaturen van hetzelfde model zijn als de oude. Wel hebben de nieuwe straatlantaarns ledverlichting en daardoor mogelijk een iets andere lichtkleur of helderheid.

De aannemer heeft geen vaste route voor de werkzaamheden, maar rijdt van straat naar straat. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de werkzaamheden tot uiterlijk 1 juli 2024 duren.