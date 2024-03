Aantal WOZ-bezwaren ruim verdubbeld in provincie Groningen

Het Noordelijke Belastingkantoor - Foto: Joris van Tweel

Steeds meer Groningers zijn het niet eens met de WOZ-waarde van hun woning. Vorig jaar tekenden ruim 22.000 woningeigenaren bezwaar aan en dat is ruim tweemaal zoveel als in 2022. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.

Wel zijn er binnen de provincie grote verschillen per gemeente. In de gemeente Groningen is voor 9,4 procent van de woningen bezwaar aangetekend. In de gemeente Oldambt gaat het om 12,2 procent van de woningen. Daar is het aantal bezwaren zelfs ruim verdrievoudigd, evenals in Stadskanaal.

“De gemeenten gebruiken de WOZ voor de onroerendezaakbelasting, ook wel bekend als de OZB,” zegt Marga Lankreijer-Kos van Independer. “Bij een te hoog ingeschatte waarde kun je dus onnodig veel gemeentebelasting betalen. Ook de belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting. Als je het oneens bent met de WOZ-waarde dan kun je nog 6 weken na de beschikking gratis bezwaar maken.”