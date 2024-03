Sterrenkijken in Stad: Blaauw Sterrenwacht zaterdagavond geopend

Wie graag naar de sterrenhemel kijkt en wat dieper in de astronomische wetenschappen wil duiken, kan zaterdagavond terecht bij de Blaauw Sterrenwacht op Zernike.

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen van aanstaand weekend worden overal in het land evenementen aangeboden, en dus ook in de sterrenwacht aan de Bernoulliborg. Op zaterdag 16 maart is de sterrenwacht geopend tussen 18.30 en 23.00 uur. De toegang is gratis.

Van 19:30 tot 20:15 uur geeft Veronica Allen een kinderlezing onder de titel “Astroarcheologie.” De lezing is ook leuk voor volwassenen. Van 21:00 tot 21:45 uur geeft astronoom Jeffrey Bout, ook bekend van de Ochtendshow op OOG Radio, een lezing genaamd “Sterrenstelsels: eilanden in het heelal.”

Verder zijn er rondleidingen en is er een astronomische knutselhoek. Bij goed weer staan buiten telescopen waarmee je de diverse planeten en de sterrenhemel kunt bekijken. Je moet je wel van tevoren aanmelden voor het mobiele planetarium en de rondleidingen.