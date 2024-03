GSb: belachelijk dat studenten uitgesloten worden van tijdelijk huurcontract

Foto Jaron Bergsma

De Groninger Studentenvakbond vindt het, net als de LSVb, belachelijk dat minister Hugo de Jonge studenten uitsluit van een wet die een einde maakt aan tijdelijke huurcontracten. Dat meldt de Ukrant.

Dinsdag meldde de LSVb, de Landelijke Studentenvakbond, verbijsterd te zijn door de keuze van De Jonge. De LSVb sprak van een ‘absurde conclusie’. De wet Vaste Huurcontracten treedt per 1 juli in werking en maakt een einde aan tijdelijke huurcontracten. Volgens de vakbond is dat an sich een goede zaak, want tijdelijke huurcontracten leiden tot een kwetsbare situatie voor huurders. Die kunnen bijvoorbeeld door huisjesmelkers makkelijk uit hun woning gezet worden.

Minister De Jonge wilde een uitzondering maken voor internationale studenten, maar dat bleek in strijd te zijn met Europese regels, en dus onhaalbaar. Daarop besloot de minister, alle studenten uit te sluiten. ‘Studenten hebben al een precaire positie op de woningmarkt, en nu komt dit er ook nog bij,’ zegt voorzitter Ken Hesselink van de GSb. ‘Daar is geen geldige reden voor. Dit lijkt wel een herhaling van het energietoeslagfiasco.’

Volgens de LSVb heeft het tijdelijk huurcontract voor studenten geen enkele toegevoegde waarde, omdat er al een speciaal campuscontract bestaat. Dit is een vast contract dat loopt tot het einde van de inschrijving aan een onderwijsinstelling. De LSVb roept de Tweede Kamer daarom op om voor woonzekerheid te kiezen en de uitzonderingscategorie voor studenten te schrappen uit het Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten.