Zware windstoten en onweer, KNMI schaalt op naar code oranje

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany | Windsack Flugplatz Hodenhagen | wikipedia.nl

Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten donderdagavond en nacht. Het KNMI heeft code geel opgeschaald naar code oranje, want storm Louis raast over Nederland.

Er kunnen windstoten voorkomen van 100 kilometer per uur landinwaarts en 120 in de kuststreken. Ook is er kans op onweer en zware regenval. Het KNMI waarschuwt voor rondvliegende voorwerpen en omvallende bomen.

Voor Groningen geldt code oranje van 22.00 uur tot 1.00 uur. In de uren daarvoor en daarna geldt code geel.

Ook in de rest van het land, met uitzondering van Limburg, is code oranje afgekondigd.