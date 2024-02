Foto via FC Groningen

FC Groningen krijgt in de halve finale van de KNVB beker een zware kluif voor de kiezen. Een uitwedstrijd tegen Feyenoord. De wedstrijd wordt op 27, 28 of 29 februari in Rotterdam gespeeld.

FC Groningen bereikte de halve finale door in de kwartfinale na een 0-0 eindstand na strafschoppen van Fortuna Sittard te winnen. Feyenoord rekende af met AZ: 2-0.

De andere halve finale gaat tussen Cambuur en NEC en wordt gespeeld in Leeuwarden. De loting werd zaterdagavond bij ESPN verricht.