Zorginfarct bij ggz-zorg: “Problemen in Groningen zijn forser en dat is niet in een jaar opgelost”

Foto: Liza Summer

In de ggz kan er gesproken worden van een zorginfarct. Volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) gaat het om complexe problematiek die in de gemeente groter is dan in andere delen van het land. Molema verwacht de problemen ook niet binnen een jaar op te kunnen lossen.

De wethouder reageerde op vragen van verschillende fracties. Jahir Scoop van de PvdA: “Afgelopen week hebben we kunnen lezen dat Lentis de keuze heeft gemaakt om zich alleen nog te gaan richten op de complexe-ggz zorg. En dat zij geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen van mensen die hulp nodig hebben vanuit de basis-ggz zorg. Wij maken ons hier ernstige zorgen over, want er zijn al lange wachttijden in de basiszorg. Hoe langer mensen zonder hulp moeten wachten, hoe groter de kans is dat een basisprobleem een complexprobleem kan worden.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Er is een zorginfarct gaande”

Molema deelt die zorgen: “In de ggz is er een zorginfarct gaande. In onze gemeente, en ook in onze regio moeten mensen lang wachten op passende zorg. Als je je aanmeldt kan het negen maanden tot twee jaar duren dat je op een wachtlijst staat.” Volgens de wethouder is er een schaarste aan personeel en is er tegelijkertijd een stijgende zorgvraag: “Met verschillende partijen denken we na hoe we dit op kunnen lossen. Als we kijken naar de wachtlijsten voor specialistische ggz-zorg, dan is die wachtlijst enorm. Lentis is in onze regio het meest geprofessionaliseerd in het aanbieden van deze zorg. Vanuit Lentis is er daarom besloten om zich nog alleen op deze vorm van zorg te richten.”

“Solidair zijn”

Dat besluit heeft consequenties. “In onze gemeente hebben we verschillende andere partijen die de basis-ggz zorg aan bieden. Maar in aangrenzende gemeentes deed Lentis dit. Dit besluit heeft dus enorm veel effect op de regio, waarbij er dus bijvoorbeeld in het noorden van de provincie nu geen basis ggz-zorg meer geleverd kan worden. Om dit probleem op te lossen hebben we al verschillende alternatieven bekeken. Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, met alle partijen in onze regio, is dat we zorg gaan verdelen bij schaarste. Het is solidair zijn.” Dat betekent dat basiszorg van andere partijen, die vanuit de stad opereren, meer in de regio wordt ingezet.”

“Problematiek in Groningen is complexer”

Molema: “Hoe het nu gaat, daarmee zullen de problemen niet binnen een jaar opgelost zijn. Dit lukt ons ook niet alleen, daarom hebben we contact gezocht met landelijke organisaties en partijen. De schaarste in personeel, en een toenemende zorgvraag, zien we echter ook landelijk terugkomen. Toch is de situatie in onze regio anders. De problematiek waar tegen aan wordt gelopen, is complexer en we zien ook dat mensen langer behandeld moeten worden. Je kunt stellen dat de sociaaleconomische situatie samenhangt met de complexiteit.”

“Oplossing is lastig”

Er wordt druk gezocht naar alternatieven en financiering. “Vanuit het Integraal Zorgakkoord is er incidenteel geld beschikbaar gesteld, waarmee alternatieven op korte termijn gedekt zijn, maar er voor de lange termijn een groot risico opdoemt. Wat we met dit alternatief bewerkstelligen is dat we eigenlijk onze eigen teleurstelling aan het organiseren zijn. De oplossing is heel lastig. Dat Lentis zich nu richt op de zware ggz-zorg zie ik ook als een tijdelijke oplossing. Als er voor de basiszorg geen oplossing komt, de wachtlijsten niet weggewerkt worden, zullen de zorgvragen van mensen steeds complexer worden.”

Molema geeft aan dat er gewerkt is aan een regioplan die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ondertussen blijft men ook landelijk aandacht vragen voor dit vraagstuk: “Alle hulp is nodig.”