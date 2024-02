Zorgen over participatie bewoners bij aanpak en ontwikkeling Zuiderplantsoen en Sterrebos

Een impressie van het Zuiderplantsoen - Via Aanpak Ring-Zuid

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen hoe de projecten Zuiderplantsoen en Sterrebos worden ontwikkeld. De partij is van mening dat bewoners onvoldoende worden betrokken. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Over ruim een half jaar wordt de nieuwe zuidelijke ringweg opgeleverd”, vertelt raadslid Niels Hilboesen. “De plek waar voorheen de ringweg lag biedt nu mogelijkheden om het gebied opnieuw vorm te geven en te verfraaien. Dit was ook de reden om de ringweg deels verdiept aan te leggen. De afgelopen periode hebben we plannen gezien met mooie visualisaties. Maar ondertussen ontvangen wij als fractie ook zorgelijke geluiden vanuit omwonenden en betrokkenen, die vragen, klachten en onbegrip hebben over de plannen en de manier waarop het tot stand komt.”

“Deelprojecten zijn onderdeel van één gebied”

Het valt de Stadspartij 100% voor Groningen op dat het gebied is opgedeeld in verschillende deelprojecten, waarbij de historische waarde niet wordt meegenomen in de plannen: “Deze deelprojecten zijn naar onze mening en historisch gezien onderdeel van één gebied en moeten in de verdere ontwikkeling ook zo benaderd worden. Gezien de ophef en het gebrek aan betrokkenheid van de inwoners in een gebied waar het welzijn van deze inwoners centraal moet staan, begrijpen wij niet waarom zij voortdurend voor verrassingen komen te staan.”

“We hebben nu de kans om het historische karakter te herstellen”

Bij het onbegrip gaat het onder andere over het Geheugenpaviljoen. Er zijn plannen om een betonnen kolos van dertig meter lang, vijf meter hoog en een rijbaan breed te behouden als herinnering aan wat ooit eens de ringweg was. Buurtbewoners zijn niet blij met de plannen en zijn een petitie gestart. Hilboesen kijkt ondertussen verder: “Het Sterrebos, samen met de aangrenzende Helperlinie, is in tegenstelling tot veel andere plekken in de gemeente Groningen uit het verleden nog steeds zichtbaar. We hebben nu de kans om het historische karakter van onze gemeente te herstellen. Dit deel van de gemeente heeft een rijke historie met nog vele zichtbare elementen, of zijn nu bereikbaar om zichtbaar te maken.”

De Stadspartij 100% voor Groningen wil weten in hoeverre het gemeentebestuur van plan is om de geschiedenis terug te laten komen, of bewoners volledig betrokken worden bij de plannen en of men bereid is om het gebied als één geheel te beschouwen.

