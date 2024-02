Zorgen bij gemeentebestuur over toenemend drugsgebruik: “Er komt een integraal plan”

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Er zijn zorgen bij het gemeentebestuur over het toenemend drugsgebruik. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) vertelt dat er gewerkt wordt aan een integraal plan om het middelengebruik aan te pakken.

Molema reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Jalt de Haan van deze partij: “Het is geen geheim dat mijn partij zich al jaren zorgen maakt over het drugsgebruik in de samenleving. Afgelopen week hebben we met het Marengo-proces kunnen zien welke effecten drugsgebruik allemaal kunnen hebben. Daarnaast is het gebruik van drugs ook nog eens ontzettend slecht voor de gezondheid van mensen die het gebruiken, en heeft het ook nadelige effecten op het klimaat. Ondanks dat we vaker dit punt hebben gemaakt neemt het gebruik niet af. Uit een groot onderzoek van Trimbos blijkt dat 75 procent van de mensen die uitgaan drugs gebruiken. Vooral het gebruik van 3-MMC in het Noorden is gigantisch toegenomen. Wij zijn benieuwd of deze onderzoeksresultaten ook aanleiding zijn om extra maatregelen te nemen.”

Jalt de Haan (CDA): “Ik word hier echt spuugzat van”

Voor de wethouder kan reageren ontbrandt er in de raad een flinke discussie. Maria Martinez-Doubiani van D66: “Het gebruik van roesmiddelen is van alle tijden. Maar wat bedoelt het CDA met de huidige aanpak? Wil het CDA ook het wietexperiment verbieden waar we al jarenlang op wachten?” De Haan verzuchtend: “Wat zou het fijn zijn als we als complete raad dit probleem nu eens erkennen. Als je ziet welke effecten het heeft. Ik zie u ondertussen lachen, maar ik word hier echt spuugzat van. We mogen dit niet normaal vinden. Het gebruik neemt toe, dus er is meer actie nodig. Ik mis de urgentie.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Het is goed dat we dingen uit elkaar gaan trekken”

Femke Folkerts van GroenLinks: “Wij zien ook dat er een probleem is. Waar we het echter niet eens over zijn is in hoeverre drugs het grootste probleem is. Bij elke nieuwe drug die op de markt verschijnt, schreeuwt u moord en brand. Ik denk dat het goed is dat we dingen uit elkaar gaan trekken. Waar we het over eens zijn is dat criminaliteit en dumpingen die voortkomen uit het drugsgebruik en -productie niet goed zijn. Waar we over verschillen is het feit of het gebruik van drugs illegaal is of dat je het niet moet doen.”

Jalt de Haan: “Iets wat niet normaal is, moeten we niet normaal gaan vinden”

De Haan: “Als het om klimaat gaat schreeuwt u moord en brand. Drugsproductie is slecht. Drugsgebruik is slecht voor de gezondheid. Iets wat niet normaal is, moeten we niet normaal gaan vinden. Wij constateren, aan de hand van onderzoek, dat het gebruik toe neemt. Wij vragen om verdere actie. Wat u en uw collega doet is goedpraten wat illegaal is, en wat slecht is. Dat delen van de samenleving kapot maakt.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Wat levert het op als we hier allemaal gaan zeggen: mag niet?”

Doubiani van D66: “We kunnen elkaar prima vinden als gezegd wordt dat de gezondheidsrisico’s verminderd moeten worden. Maar als je kijkt naar het brede perspectief, met de illegale achterdeur, dan is het beleid wankel.” Mirte Goodijk van Student & Stad: “Het CDA vraagt hier om eensgezind aan te geven dat drugsgebruik niet mag en dat het slecht is. Maar wat bereiken we daar mee. We kunnen hier met zijn allen zeggen: mag niet. Maar kijkt u eens naar de publieke tribune. We hebben ontzettend veel moeite om daar überhaupt mensen te krijgen. Wat is nu uw concrete voorstel?”

Jalt de Haan: “Drugs zijn niet oké”

De Haan: “Eerder hebben we een initiatiefvoorstel ingediend waarbij er een uitdaging werd neergelegd om na te denken over oplossingen. In Rotterdam is bijvoorbeeld een campagne opgezet die zich specifiek richt op bewustwording. Demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) is aan de slag gegaan met een fotoboek om te laten zien wat drugsgebruik doet in de samenleving. Bewustwording zou ook ons voorstel zijn. Maar ook het imago moet aangepakt worden. Dertig jaar geleden was het normaal om een sigaret op te steken in een treincoupé. Zoiets kan nu absoluut niet meer. Die beweging moeten we ook op het vlak van drugs bewerkstelligen: dat drugs niet oké zijn.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het baart ons ook zorgen”

Wethouder Molema kan zich grotendeels scharen achter de zorgen die het CDA heeft: “In april gaan we hier in de raad een actieplan bespreken dat gaat over het middelengebruik. Daar wordt nu aan gewerkt. Dan bestaat er ook alle gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over welke acties we kunnen ondernemen. Dat uit het onderzoek blijkt dat het middelengebruik toe neemt, dat baart ons ook zorgen. Het voorstel waar we nu aan werken gaat overigens verder dan alleen dat. Het is een integrale aanpak waarbij we het ook hebben over alcohol en roken.”

“Aanvliegen in brede zin”

Molema: “Wat we wel zien is dat preventie een lange adem vraagt. We willen graag dat kinderen onder de 18 jaar niet drinken en geen middelen gebruiken. Maar dat is een hele lastige ambitie. We zullen ons in moeten gaan spannen om met een goed plan te komen. Zoek je de oplossing in preventie en aanpak? Of zoek je de oplossing in communicatie? Wij zijn voorstander van het aanvliegen in brede zin. Ook omdat middelengebruik vast hangt aan andere onderdelen. Gaat het met iemand slecht, dan is zo iemand sneller geneigd om middelen te gebruiken. Dus hoe kun je dat ondervangen? Ook de toename in het gebruik van 3-MMC is geen positieve ontwikkeling. Het draagt niet bij aan het gezond ouder worden. Wel is het zo dat wij ons niet specifiek in gaan zetten op een bepaald type drug. We kijken liever naar het geheel.”