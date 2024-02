‘Zondag regen, komende dagen zon maar ook buien’

Foto: Joris van Tweel

Vroeg voorjaarsweer zit er voorlopig niet in. De komende dagen krijgen we weliswaar de zon te zien, maar vallen er ook geregeld buien en blijft het met maximaal 7 graden aan de frisse kant.

Zondag begint de dag met bewolking. Van tijd tot valt er regen. De meeste regen valt in de middag. De wind komt in de ochtend uit oostelijke richting, maar draait later naar het westen. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het bewolkt en ook dan kan er een bui vallen. Het koelt af naar zo’n 4 graden.

Ook op maandag heeft de bewolking de overhand. In de middag kan de zon zo nu en dan even tevoorschijn komen, en kan er ook een bui vallen. Het wordt 7 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. In de ochtend is er kans op een bui, maar kan ook de zon even tevoorschijn komen. In de middag blijft het droog en heeft de bewolking weer de overhand. Het wordt dan 8 graden.