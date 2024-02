‘Zondag een natte dag, komende dagen grijs en buien’

Na een droge zaterdag, waarbij de zon zich ook even liet zien, wordt er zondag uit een ander vaatje getapt: het wordt een flink natte dag. Ook de komende dagen blijft het niet droog.

Zondag begint de dag bewolkt. Vanaf het vroege begin in de ochtend zijn er regenkansen. Pas gedurende avond wordt het wat droger. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 8 of 9 graden. In de nacht van zondag op maandag neemt de buienactiviteit langzaam af en wordt het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden.

Maandag gaat bewolkt verlopen waarbij er in de middag kans is op wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt en in de middag valt er weer wat regen. Het wordt dan 8 of 9 graden. Ook de tweede helft van de week belooft geen verbeteringen waarbij de neerslagkansen waarschijnlijk opnieuw toe gaan nemen.