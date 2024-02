‘Zondag buien, komende dagen krijgen we vaker de zon te zien’

Na een lange periode waarbij de bewolking de overhand had, krijgen we komende week wat vaker de zon te zien. Op zondag staat er echter eerst nog een dag te wachten waarbij we met buien te maken gaan krijgen.

Zondag begint de dag bewolkt en kan er van tijd tot tijd regen vallen. Die buienkans blijft ook de rest van de dag aanwezig. De middag lijkt wel de betere papieren te hebben, waarbij er ook een glimp van de zon mogelijk is. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar oost, wordt het 5 of 6 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt waarbij het flink af kan koelen tot enkele graden boven het vriespunt.

Op maandag heeft de bewolking de overhand. Het blijft wel droog. Bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 4 of 5 graden. Op dinsdag krijgen we de zon te zien. Wel zijn er nog wat wolkenvelden. Door de noordoostelijke wind blijft het wel fris: 6 of 7 graden.