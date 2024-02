Zijn roek, wesp en mol plaagdieren? “Nee, het zijn verrekte nuttige dieren, deze campagne maakt me erg blij”

De gemeente Groningen is een campagne gestart waarbij door posters duidelijk wordt gemaakt dat dieren waar we het in eerste instantie niet op hebben staan eigenlijk ‘verrekte nuttig’ zijn. De campagne bestaat uit vier posters.

In onze gemeente wonen en leven we samen met verschillende, in het wild levende, dieren. Soms botsen elkaars belangen. De wesp is daar een goed voorbeeld van. Als we tijdens zomerse dagen een drankje drinken in de tuin dan vinden we het knap vervelend als er wespen rond onze hoofden zoemen. Toch zijn de wespen erg nuttig. Tijdens hun zoektocht naar nectar, verplaatsen ze stuifmeel van de ene naar de andere plant. Hiermee wordt er een bijdrage geleverd aan de bestuiving. En dat is weer belangrijk voor de biodiversiteit en de groei van ons voedsel.

In de campagne wordt onder andere de mol in de spotlights gezet. Foto: Duurzaam Groningen

Mol

Een ander dier dat we liever niet in onze tuin zien is de mol. Maar eigenlijk is de mol een aanwinst voor je tuin. Een mol eet regenwormen, insecten, larven, slakken en spinnen die zich in de grond bevinden. Door ze op te eten kunnen ze niet aan de wortels van tuinplanten en gras knagen. De mol graaft gangen waarmee hij prooidieren vangt. De grond uit deze gangen wordt omhoog gewerkt waardoor molshopen ontstaan. Deze aarde kun je het beste met een hark verspreiden over het gazon.

Steenmarter

De campagne richt zich daarnaast ook op de steenmarter. Niet iedereen is blij met dit dier omdat het zich verstopt in ruimtes van woningen die toegankelijk zijn via kleine openingen. Een steenmarter zorgt er echter voor dat er in je omgeving geen muizen en ratten zijn. Tot slot staat de roek in de spotlights. Deze vogels moeten gezien worden als de afvalopruimers in de natuur.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Plaagdieren bestaan niet”

De fractie van de Partij voor de Dieren is blij met de campagne: “Ik word hier heel gelukkig van”, laat fractievoorzitter Wesley Pechler weten. “Deze campagne laat zien dat plaagdieren niet bestaan. Bij eventuele overlast mogen we best wat moeite steken in het vinden van diervriendelijke oplossingen. Of moeten we gewoon accepteren dat we deze aarde delen met zoveel leuke levende wezens.”

Meer informatie over de campagne vind je op deze website.