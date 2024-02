Ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland gaan kankerzorg samen concentreren: ‘Dichtbij huis als dat kan en wat verder weg als het complexer is’

Foto: Google Maps - Streetview

De ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Noord- en Oost-Nederland richten samen een oncologienetwerk op om de kankerzorg te concentreren. De deelnemende ziekenhuizen, waaronder het UMCG en het Martini Ziekenhuis, hopen de kankerzorg hiermee efficiënter en daarmee toekomstbestendig te maken.

“Mensen met kanker kunnen, binnen de eigen regio, altijd rekenen op de beste zorg op maat”, vertelt het UMCG in een persbericht over de samenwerking. “Dit ongeacht in welk ziekenhuis zij hun zorgtraject starten. Het netwerk zal bij de patiënt passende zorg op de juiste plek bieden, dicht bij huis als dat kan en wat verder weg binnen de eigen regio als het complexer is.”

Dankzij de nieuwe manier van samenwerken binnen de kankerzorg in het noorden hopen de ziekenhuizen meer gezamenlijk op te trekken bij concentratie en spreiding van zorg. Een schril contrast met bijvoorbeeld de concentratie van de kinderhartcentra dus. Ook willen de ziekenhuizen een front vormen bij een overleg met verzekeraars en de overheid.

Een intentieverklaring voor de nieuwe samenwerking is inmiddels getekend. Medio maart wordt een eigen bestuur geïnstalleerd voor het oncologienetwerk en krijgt het een definitieve naam.