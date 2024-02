Zevende editie Noordelijk Zadenmarkt op Terra SuikerTerrein

Foto: Natuur en Milieufederatie Groningen

Zaterdag 30 maart organiseert het Noordelijk Zatennetwerk (NZN) in samenwerking met Stichting Groninger Voedseltuinen, Terra en de Natuur en Milieufederatie Groningen de Noordelijke Zadenmarkt op het Terra SuikerTerrein in Groningen.

De markt zal plaatsvinden tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Het programma is nog niet bekend, maar de organisatie schrijft dat aanwezigen workshops, lezingen en een paneldiscussie kunnen verwachten.

Verbinding

Iedere editie van de zadenmarkt wordt opgezet rond een bepaald thema. Dit jaar staat verbinding centraal. “Of het nu gaat om verbindingen tussen mensen of in de bodem: als de verbinding verloren gaat, ontstaat er kwetsbaarheid en verlies. Of het nu gaat om plantengemeenschappen of gemeenschappen van boeren, verwerkers en consumenten: verbinding geeft veerkracht, in de natuur en tussen mensen. En dat is wat we nodig hebben in deze tijd van grote veranderingen”, aldus de organisatie.