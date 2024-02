Zeeheldenbuurt kampt met lekkage, vocht en schimmel, bewoners vragen gemeente om hulp

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bewoners in de Zeeheldenbuurt hebben via een brief de gemeente om hulp gevraagd omdat hun woongenot al jaren wordt aangetast door lekkage, vocht, schimmel en rot. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Nadat de problemen maar aanhielden heeft eind vorig jaar een bewoner een enquête geïnitieerd in de wijk waarbij 120 buurtgenoten werden bevraagd. Ongeveer zeventig respondenten gaven aan te maken met lekkages, vocht- en schimmelproblematiek in hun woningen. De bewoners denken dat de problemen veroorzaakt worden door het grondwaterpeil. Dit peil schommelt door de diverse bouwwerkzaamheden in de buurt, zoals het werk aan de ringweg, de verbouw van de Zwarte Doos en de spoortunnel in de Paterswoldseweg.

Diverse bewoners hebben de afgelopen jaren al van alles geprobeerd om de problemen, die ook als sociaal ontwrichtend worden ervaren, op te lossen. Maar dit had niet het gewenste resultaat. De bewoners vermoeden dat het daadwerkelijke probleem veel groter is en niet alleen speelt in de Zeeheldenbuurt. Men wil graag zo snel mogelijk om tafel met de gemeente.