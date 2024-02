Zaterdag zo goed als droog met af en toe zon, zondag meer buien en bewolking

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Het komende weekend weet net niet helemaal wat het wil. Waar zaterdag een klein opmaatje naar de lente lijkt, doet zondag meer denken aan een terugkeer naar de herfst. Ook de week erna wisselt behoorlijk qua neerslag en bewolking.

Zaterdag blijft het zo goed als droog, met slecht een kleine kans op een buitje. De zon krijgt af en toe de kans tussen de bewolking. Met 11 of 12 graden als maximumtemperatuur is het ronduit mild voor de tijd van het jaar. Een zwak tot matig windje, draaiend van het zuiden naar het oosten, doet daar weinig afbreuk aan.

Het weerbeeld ziet er qua bewolking en buienkans wat minder uit. De zon is een stuk minder (vrijwel niet) te zien en de kans op een bui is een stuk hoger. Met name in de ochtend kan er regen vallen en ook vanaf het eind van de middag is een buitje niet uit de lucht. Een matig, draaiend windje (van oost naar west) tempert de maximumtemperatuur van een graad of 10 vrijwel niet.

De dagen erna neemt de buienkans eerst wat af, om zich vanaf dinsdag of woensdag weer langzaam op te schroeven. De temperatuur klimt van 9 graden op maandag naar 14 op donderdag. Dan lijkt de kans op flinke regenval groot. De matige wind zwiept wat heen en weer tussen westelijke en zuidelijke richting.