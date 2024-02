Zaterdag demonstratie voor Oekraïne in Groninger binnenstad

In Haren wordt er zondag druk gewerkt aan het maken van borden die tijdens de mars gedragen kunnen worden. Foto: Willemijn Kemp

Het is aanstaande zaterdag twee jaar geleden dat Rusland begon aan de inval in Oekraïne. Daar wordt in Groningen bij stil gestaan met een demonstratie op de Nieuwe Markt en een protestmars door de stad.

De protestmars begint komende zaterdag rond 16.30 uur. Op de Grote Markt is ongeveer een uur later een programma met dans, muziek en sprekers. Ook burgemeester Koen Schuiling voert dan het woord.

De burgemeester doneert na zijn toespraak ook een schoenendoos met schoolspullen aan vrijwilligers. De overhandiging vormt de start van een inzamelingsactie. De schoenendozen worden, na de inzameling, door vrijwilligers naar Oekraïne gebracht.

De demonstratie eindigt rond 18.45 uur bij het Stadhuis.