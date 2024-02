Woonlasten voor huiseigenaren in Groningen hoger dan gemiddeld, maar stijging valt mee

Foto: Gemeente Groningen

Huiseigenaren zijn in 2024 gemiddeld 1.013,66 euro kwijt aan woonlasten. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Hoewel de woonlasten zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar, is de stijging minder hoog dan gemiddeld in Nederland.

De woonlasten in Groningen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) nemen dit jaar toe met vijf procent voor huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden. Vorig jaar betaalden huishoudens in de gemeente nog gemiddeld 963,71 euro aan woonlasten, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. De 1.013,66 euro die Groningse huiseigenaren dit jaar betalen kent de onderstaande verdeling.

OZB: €473,12 (€433,95 in 2023)

Afvalheffing: €373,44 (€374,52 in 2023)

Rioolheffing: €167,10 (€155,24 in 2023)

Groningen is één van de veertig gemeenten in Nederland waar de woonlasten dit jaar boven de duizend euro zijn gekropen voor eigenaren van een huis. In alle gemeenten in onze provincie stegen de woonlasten dit jaar ten opzichte van 2023. Koplopers zijn de gemeentes Westerwolde en Veendam, waar de woonlasten met zo’n tien procent stegen.

Landelijk stegen de woonlasten het meest in de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland, 23%). Valkenburg aan de Geul spant qua daling de kroon met een gemiddelde verlaging 12 procent. De hoogste woonlasten worden genoteerd in Bloemendaal, waar bewoners gemiddeld 1.561 euro per jaar betalen. Aan de andere kant zijn huiseigenaren in de gemeente Rijssen-Holten het goedkoopst uit met gemiddeld 634 euro per jaar.