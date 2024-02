Foto: Patrick Wind, 112gronnggn

De alarmcentrale kreeg maandagavond tegen achten een melding van een woningbrand aan de Troelstralaan in Helpman. De hulpdiensten zijn ter plaatse, meldt 112groningen.

De brandweer rukte uit met een tankautospuit en een hoogwerker. Het portiek waar de woning zich bevindt is ontruimd. Het is nog onduidelijk hoe en waar het vuur is ontstaan. De brandweer controleert het pand. Meer informatie volgt later.