Woning in Lewenborg half jaar op slot na grote drugsvondst

Een woning aan het Roer in Lewenborg is voor een half jaar gesloten door burgemeester Koen Schuiling. De burgemeester heeft dit besluit genomen, nadat er een grote hoeveelheid drugs in de woning werd aangetroffen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de woning drie weken geleden 0p slot is gedaan door de burgemeester, omdat er hard- en softdrugs in de woning zijn gevonden. De wijkagenten van Lewenborg vullen (via Instagram) aan er, na de drugsvondst, meerdere aanhoudingen zijn verricht.

“De eigenaar of huurder van een woning is altijd verantwoordelijk voor wat er in zijn woning gebeurt”, schrijven de wijkagenten over de sluiting. “De huurder moet nu op zoek naar een andere woning. Bedenk goed wat de gevolgen zijn als je je, soms ook onbewust, schuldig maakt aan een strafbaar feit.”