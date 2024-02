“Woensdag veel bewolking, komende dagen regen maar ook zonnige perioden”

De komende dagen laat de zon zich regelmatig zien maar kan er ook een bui vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt in het weekend de temperatuur verder op.

“Woensdag is er veel bewolking met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 9 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. In de nacht van woensdag op donderdag volgt wat regen bij 6 graden als minimumtemperatuur.

Donderdag is er veel bewolking en trekt de regen naar het oosten weg. Vooral het oosten van de provincie blijft gevoelig voor af en toe wat lichte regen. Elders is het vaak droog maar ook is er kans op een buitje. Het wordt 8 graden.

Vrijdag blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten voert zachte lucht aan, het wordt 11 of 12 graden. Ondanks de stevige wind een vleugje voorjaar.

Zaterdag is de kans op een bui, maar deze is niet al te groot en heeft een lokaal karakter. Er is af en toe zon en het wordt 10 of 11 graden met niet al te veel wind uit het zuidoosten tot oosten, windkracht 3. Zondag is de kans op neerslag nog kleiner en wordt het met geregeld zon nog wat milder met 12 tot 14 graden.”

