“Woensdag rustig en droog, donderdag gaat de regen over in sneeuw”

De komende dagen komt koudere lucht dichterbij. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan dit op donderdag leiden tot wat sneeuw. Daarna lijkt de warmere lucht te winnen, hoewel de kou in de buurt blijft.

“Woensdag is het rustig en droog”, vertelt Kamphuis. “Er is af en toe zon en het wordt 6 graden. In de nacht van woensdag op donderdag daalt de temperatuur naar rond, of iets onder, het vriespunt. Donderdag in de ochtend is het eerst nog droog en schijnt er een waterig zonnetje. De temperatuur loopt dan op naar 3 graden. In de middag gaat het regenen, waarbij dit later overgaat in sneeuw, bij een temperatuur die daalt naar 0 of 1 graad. In de nacht van donderdag op vrijdag een langzaam oplopende temperatuur.”

“Vrijdag rukt zachte lucht verder op, maar loopt wel enige vertraging op. Het wordt met geregeld regen uiteindelijk een graad of 7, en het waait stevig uit het zuidwesten. Tijdens het weekend is het op zaterdag 10 of 11 graden, al blijft koudere lucht heel erg dicht in de buurt. Het is dan droog en af en toe kan de zon even doorbreken. Het is rustig weer. Zondag doet de temperatuur weer een stapje terug naar 7 of 8 graden. Na het weekend blijft het waarschijnlijk zacht, al blijft ook dan de koude lucht in de buurt. Verder valt er nu en dan een buitje maar lijken grote neerslagsommen even tot het verleden te behoren.”

