Woensdag grijs en buien, ook komende dagen regen

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen heeft de bewolking de overhand. Van tijd tot tijd valt er regen. Mogelijk laat vrijdag de zon zich even zien.

Woensdag begint de dag grijs en regenachtig. Van tijd tot tijd vallen er buien. In de middag wordt het droger, hoewel een bui dan niet uitgesloten is. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 10 of 11 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het bewolkt en vallen er buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden.

Ook op donderdag hebben we in de ochtend te maken met regen. Gedurende de middag wordt het droger. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting kan het dan 13 graden worden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en kan de zon zo nu en dan even tevoorschijn komen. Ook kan er verspreid over de dag een bui vallen. Het wordt 11 of 12 graden.

In het weekend doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt dan niet warmer dan 6 graden. Op zaterdag is er kans op wat zon, op zondag heeft de bewolking de overhand en regent het van tijd tot tijd.