‘Woensdag bewolkt met later op de dag regen, komende dagen grijs en buien’

Aangenaam voorjaarsweer hoeven we voorlopig niet te verwachten. Het is de komende dagen grijs en er valt geregeld regen.

Woensdag begint de dag bewolkt. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 9 of 10 graden. Aan het eind van de middag neemt de kans op regen toe. Ook in de avonduren vallen er buien. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het droger, maar blijft het wel bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond de 8 of 9 graden te liggen.

Op donderdag krijgen we te maken met veel wind. De dag begint nog rustig en bewolkt. In de ochtend is het droog, in de middag neemt de kans op regen toe. In de avond haalt de wind, die uit het zuiden komt, aan naar krachtig. Hoe dit precies uit gaat pakken, daar zijn we weermodellen het onderling nog niet over eens. In de nacht van donderdag op vrijdag zwakt de wind weer in kracht af. Op vrijdag is er kans dat de zon zich even laat zien. Ook kan er een bui vallen. Dan wordt het 7 graden.