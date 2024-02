Werkzaamheden Vrijheidsplein moeten klaar zijn voor grote afsluiting ringweg

Aan het Vrijheidsplein wordt deze weken had gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voordat de grote afsluiting er komt in het voorjaar.

Tussen 22 maart en 27 april wordt de ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein namelijk volledig afgesloten vanwege werkzaamheden.

Daardoor krijgt de westelijke ringweg veel meer verkeer te verwerken. Daarom moet het werk bij het Vrijheidsplein voor die periode klaar zijn.

Er zijn nogal wat obstakels geweest. Zo is het kleine oppervlak waarop gewerkt wordt een belemmering.

Stortbui

En in januari gooide een stortbui roet in het eten. Het wegdek is vanwege de slappe ondergrond gemaakt van EPS, een soort piepschuim. Een van de rijbanen ging door de vele regen drijven en ging daardoor kapot.

Ondanks deze tegenslagen gaan de bouwers er vanuit dat het werk voor eind maart klaar is.