Wereldrecord Jenning de Boo met teamsprint schaatsen, maar toch slechts zilver

Foto: Erik Brand voor Gemeente Groningen

De Nederlandse schaatsers, waaronder de Groninger Jenning de Boo, hebben donderdag in het Canadese Calgary net naast de wereldtitel teamsprint gegrepen.

Samen met Tim Prins en Janno Botman reed De Boo een wereldrecord in 1.17.17. Maar daarmee was de gouden plak niet veilig gesteld.

De Canadezen reden daarna namelijk tweeduizendste van een seconde sneller, waardoor de Nederlandse ploeg genoegen moest nemen met het zilver.

“Ongelooflijk”, aldus De Boo later bij de NOS. “We hadden een wereldrecord en een Nederlands record. We waren even wereldkampioen, maar helaas. Tweeduizendste, dat is niks”.

De Nederlandse ploeg reed voor het eerst met elkaar en was ondanks de teleurstelling dat er geen goud werd gegrepen toch trots op zijn prestatie. “Ik denk dat als we nog vaker trainen, we die tweeduizendste misschien nog kunnen pakken”, zei De Boo.