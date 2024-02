Weinig vertier bij stadsderby tussen GVAV en Velocitas

Foto Andor Heij. GVAV - Velocitas

De stadsderby in de eerste klasse J tussen GVAV Rapiditas en Velocitas 1894 bood zondag weinig vertier. Er waren nauwelijks kansen en de wedstrijd op sportpark Kardinge eindigde zoals die begon: 0-0.

De eerste helft kende twee kansen. Een schot van Jordi Paapst van GVAV vloog net naast en een kopbal van Wilko van der Kooi van Velocitas ging er ook niet in.

Ook na rust viel er voor het publiek weinig te genieten. Thomas Bats van Velocitas probeerde het na 65 minuten met een bekeken voet beweging na een voorzet van de rechterkant. Ook een kopbal smoorde in de GVAV defensie. Velocitas mocht blij zijn dat de wedstrijd met elf man beëindigd werd. Haitham Elnabty duwde de doorgebroken Ingmar Liezenga tegen de grond, maar de scheidsrechter vond geel voldoende.

Rood

In de slotfase viel er nog rood. Saquille Sanches van GVAV schoot over de kruising in plaats van af te geven op medespelers die er goed voor stonden. Er werd onderling gescholden en Sanches gebruikte waarschijnlijk woorden die de scheidsrechter niet accepteerde en kon vertrekken.

Niet leuk

“Deze wedstrijd was niet zo leuk om naar te kijken”, zei Velocitas-trainer Simon Cageling na afloop. “De verdedigingen van beide teams stonden goed. We hebben creativiteit in de ploeg, maar dat misten we vanmiddag. Ook het opportuun spelen lukte niet. Maar we hebben altijd moeite met hun spel. Met de 0-0 kan ik uiteindelijk wel leven”.

Spannend

Ook zijn GVAV collega Dennis van den Driessche vond dat de defensies prima speelden. “Maar de eindpass van beide ploegen was ook niet goed. Maar een punt en de nul houden is een goed begin voor de rest van de wedstrijden. Volgende week tegen Winsum moet de vervolgstap komen”. Want GVAV staat twaalfde en voorlaatste in 1J. “We hebben er weer zes, zeven man bij die we een tijd moesten missen. De vervangers hebben het goed gedaan, maar op termijn is dat tekort voor de eerste klasse. Het gaat door de versterkte degradatie heel spannend worden. We willen in de eerste klasse blijven”.

Terwijl GVAV tegen degradatie moet vechten staat Velocitas keurig bovenin de middenmoot.

GVAV – Velocitas 1894 0-0. Rood: 90 Saquille Sanches (GVAV). Toeschouwers: 150