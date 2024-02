Weinig liefde voor treinstations in gemeente Groningen

Foto Andor Heij. Station Haren

Treinreizigers zijn niet bijzonder tevreden over de stations in onze gemeente. Het station in Haren staat op plek zeven in de provincie en is daarmee het hoogst genoteerde station in onze gemeente op de ranglijst van de Stationsbelevingsmonitor van NS en ProRail.

De zevende plek van Haren als hoogst genoteerde station (cijfer 7,5) brengt het naar plek 76 op de Nederlandse ranglijst. Met een 7,2 staat het Hoofdstation op plek 195 en station Europapark haalt met een 7,4 net de top honderd (96). Station Groningen Noord (het Noorderstation) bungelt onderaan de Nederlandse ranglijst, met een 330ste plek op de lijst met 393 stations.

In Groningen staan de stations van Zuidhorn (8,0), Roodeschool (7,8) en Delfzijl (7,6) op de eerste drie plekken. De stations van Klimmen-Ransdaal (8,7), Schin op Geul (8,2) en Mantgum (8,2) krijgen de meeste liefde van treinreizigers.

De Stationsbelevingsmonitor is een onderzoek door Ipsos I&O in opdracht van NS en ProRail onder 83.162 reizigers. Gemiddeld geven reizigers de Nederlandse stations een 7,21, iets lager dan de 7,32 van 2022. De daling van 2023 ten opzichte van 2022 is volgens de NS en ProRail te verklaren door het toenemende aantal reizigers na corona.