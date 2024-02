Weer boeren voor ingang distributiecentrum Aldi

Screencap uit livestream Karin Zwijgrecht (via Facebook)

Een kleine groep boze boeren heeft vrijdagavond opnieuw het distributiecentrum van Aldi geblokkeerd. De actie was, in vergelijking met het protest van donderdagavond, relatief klein.

De actie begon kort na 18.00 uur. Na een klein uur namen de meeste deelnemers hun vertrek, om zich aan te sluiten bij een blokkade van de A7 tussen Drachten en Heerenveen. Ook op andere plaatsen in onze buurprovincie vonden forse protestacties plaats van boeren in tractoren.

Met de kleine actie bij Hoogkerk blijft het protest in onze provincie vrijdag beperkt. Waar in Assen een dertigtal trekkers voor het provinciehuis stond, was dat er bij de Groningse evenknie slechts één. Daar ging een vertegenwoordiging van boeren in gesprek met gedeputeerde Henk Emmens (BBB), om daarna officieel een pamflet te overhandigen.

De boeren protesteren tegen nieuw Europees en landelijk beleid rond de landbouw. De boeren, die deze week in meerdere Europese landen in opstand kwamen, keren zich met name tegen de regels uit klimaatbeleid vanuit de EU die hen treft. Ook nieuwe regels rond stikstofuitstoot, bemesting en beperkingen op de veestapel zinnen de boeren niet.