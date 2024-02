VVD wil onderzoek naar plaatsing kleine kerncentrale in gemeente

Een impressie van een SML - Bron: Rolls Royce

Als het aan de raadsfractie van de VVD in de gemeenteraad ligt, gaat het college onderzoeken of de plaatsing van een kleine kernreactor in Groningen mogelijk is.

De VVD lijkt de plaatsing van een kleine kerncentrale, een zogenaamde ‘Small Modular Reactor’ (SMR), wel te zien zitten. De partij laat weten dat de kleine centrales relatief weinig ruimte in beslag nemen, CO2-arme energie leveren en ‘een

positieve bijdrage leveren aan de oplossing voor het overvolle stroomnet.’

“De stroom kan namelijk opgewekt worden dicht bij de plek waar het wordt gebruikt”, schrijft VVD-raadslid Rik Heiner in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. “Ook heeft de kleine centrale een stuk minder tot zelfs geen koelwater nodig en daardoor behoeft het dus geen plaatsing aan de kust. Verder zou zo’n centrale kunnen helpen bij het creëren van waterstof en kan de omgeving gebruik maken van de restwarmte in de vorm van warm water.”

De VVD-fractie vraagt het college om onderzoek te doen naar de plaatsing van een dergelijke SML. De partij wil zelfs al weten of er locaties zijn waar een dergelijke reactor kan worden neergezet. Ook vraagt de VVD om een peiling onder de bevolking over de plaatsing van een relatief kleine kerncentrale in Groningen, waarbij de fractie vraagt om samenwerking met de omliggende gemeenten.