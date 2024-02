“Vrijdag veel bewolking, in het weekend kans op regen”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het volop herfst waarbij er regelmatig buien vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zit stabiel weer er voorlopig ook niet in.

“Vrijdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen”, vertelt Kamphuis. “Later vandaag verdwijnt de meeste regen en klaart het af en toe op. Het wordt 11 of 12 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Zaterdag is het rustig en veelal bewolkt weer. Het blijft vrijwel overal droog en het is zacht bij 12 graden. In de nacht van zaterdag op zondag volgt er regen.”

“Zondag wordt het 10 graden en is er veel bewolking met een enkele korte opklaring. Vooral in de ochtend is er kans op een buitje. Maandag tot en met woensdag wordt het een graad of 10. Verder hebben wolken de overhand, schijnt soms de zon en zo nu en dan valt er een bui. Stabiel weer zit er voorlopig niet in.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.