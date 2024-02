Vrijdag lichte regen, in het weekend bewolkt en regenachtig

Vrijdag is het bewolkt met vooral vanmiddag af en toe lichte regen of motregen. Het is zacht met 9 graden als maximumtemperatuur en de wind uit het westen is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Door: Johan Kamphuis

Het weekend verloopt eveneens overwegend bewolkt. Op beide dagen valt er nu en dan lichte regen. Zondag valt de meeste regen later op de dag. Het wordt 11 graden en de wind is doorgaans stevig uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5.

Maandag is het overwegend droog en wordt het met een enkele opklaring 11 of 12 graden en nog altijd staat er een forse wind.

Ook de dagen er na houdt het wisselvallige, winderige en zachte weer aan. Pas rond volgende weekend lijkt koudere lucht ons te kunnen bereiken met mogelijk winterse buien