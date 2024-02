Op vrijdag 2 februari van 11:00 tot 16:00 is het Bachelor Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo’n 10.000 middelbare scholieren komen kennismaken met maximaal vier opleidingen. Alle bacheloropleidingen doen mee.

De informatiemarkten vinden plaats in het Harmoniegebouw in het centrum en in het Duisenberggebouw op de Zernikecampus.

Op de dag zijn er algemene presentaties en kunnen scholieren in gesprek gaan met docenten, studieadviseurs en studenten. Ook zijn er stadswandelingen.