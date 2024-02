Vraagtekens rond kap bomen in Selwerd, bewoners vinden dat ze niet goed geïnformeerd zijn

Vanwege de wijkvernieuwing in Selwerd zijn er vorige maand bomen gekapt. Bewoners zeggen dat ze niet goed geïnformeerd zijn. De fractie van de Partij voor het Noorden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Half januari zijn er bomen gekapt aan de Esdoornlaan”, vertelt raadslid Evelien Bernabela. “Bewoners hebben ons verteld dat ze hier niet goed over geïnformeerd zijn. Uit navraag van ons is gebleken dat er door de gemeente een vergunning is verstrekt, die de bewoners hadden kunnen bekijken nadat ze een app op hun telefoon hadden moeten installeren. Wij willen graag weten waarom bewoners niet op een andere manier worden geïnformeerd.”

Het plan voor de wijkvernieuwing, Sunny Selwerd, is eerder door woningcorporatie Lefier gepresenteerd, waarin ook vermeld stond dat er bomen gekapt zouden gaan worden. “Bewoners laten ons weten dat er nu een boom gekapt is, naast een flat, die prima had kunnen blijven staan. Er was ruimte genoeg om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Uiteindelijk zullen er wel nieuwe bomen voor terugkomen, maar de boom die om is gehaald was al behoorlijk oud en leverde dus meer op voor de ecologische waarde. Wij vinden dat direct omwonenden tijdig geïnformeerd hadden moeten worden over deze kap.”