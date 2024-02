Vorig jaar acht procent meer toeristische overnachtingen dan in 2022

Op het dak van het hotel aan de Laan Corpus Den Hoorn is alvast een nieuw logo geplaatst - Foto: Flonk Hotels

Het aantal toeristen wat het afgelopen jaar een overnachting boekte in een Gronings hotel, gastenverblijf of camping was acht procent hoger dan in 2022.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdag naar buiten werden gebracht. Van de 1,9 miljoen geboekte nachten in logiesaccommodaties werd het gros doorgebracht door toeristen uit Nederland.

Maar het aantal buitenlandse toeristen nam sterk toe (ruim 27 procent). Van de buitenlandse toeristen, kwamen de meeste uit Duitsland en België.

Groningen loopt in de pas met de landelijke overnachtingscijfers. In 2023 verbleven er 49,7 miljoen gasten in de Nederlandse hotels en op campings en huisjesterreinen, 8,1 procent meer dan een jaar eerder.