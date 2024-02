Vorig jaar 1156 nieuwbouwwoningen gerealiseerd

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Rik van Niejenhuis. is teleurgesteld over het aantal nieuwe woningen dat het afgelopen jaar in Groningen gebouwd is, namelijk 1156.

In alle sectoren, van sociale huurwoningen, middenhuur, hoge huur en alle soorten koopwoningen is er een tekort. Het aantal woningen dat de gemeente wil realiseren ligt aanmerkelijk hoger, namelijk tussen de 1500 en 2000. “De rente en de gestegen materiaalkosten maakt dat het langer duurt voordat voldoende mensen in een nieuwbouwplan instappen en dat levert vertraging of uitstel op.” zegt Niejenhuis.

De wethouder durft niet te voorspellen hoeveel woningen er dit jaar gebouwd gaan worden.