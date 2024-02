Voormalig Stripmuseum Westerhaven wordt grote fietsenstalling

foto: Bob de Vries

Het voormalige Stripmuseum aan de Westerhaven wordt een stalling voor duizend fietsen. De gemeente Groningen heeft het museum gekocht van de vastgoedondernemers Wim de Vries en Jorbert Ludwig.

Volgens het Dagblad van het Noorden is met de aankoop een bedrag van 4,25 miljoen euro gemoeid. Het tweetal zou het pand in 2019 voor 2,9 miljoen euro hebben gekocht. Dat jaar verkaste het Stripmuseum als ‘Storyworld’ naar het Forum. Plannen voor verbouwing van het pand aan de Westerhaven tot kantoorruimtes en huurappartementen leidden tot niets.

Het gaat om de ruimte boven McDonald’s. De bedoeling is dat de nieuwe stalling volgend jaar opent. Het college wil met deze derde gemeentelijke fietsenstalling in de binnenstad een eind maken aan de vele geparkeerde fietsen tussen de Westerhaven en de Grote Markt. Het gaat om een alternatief voor de vastgelopen plannen voor een fietsenkelder onder de Vismarkt. Wel komt er later nog een fietsenstalling op de plek van de huidige parkeergarage aan de Haddingestraat.