Voormalig nachtburgemeester Oelinda de Vries vanaf maart te zien in De Bachelor

Foto: Erick Bakker

Voormalig nachtburgemeester Oelinda de Vries is vanaf volgend maand te zien in datingshow De Bachelor. Dat laat De Vries op haar Instagramaccount weten.

In het programma moet een vrijgezelle man, de zogeheten bachelor, een keuze maken uit een aantal vrouwen. Tijdens de afleveringen gaat de bachelor op date. Elke aflevering sluit af met een rozenceremonie. Tijdens deze ceremonie geeft de bachelor rode rozen weg aan de deelnemers waarbij deze roos de sleutel is om langer in het programma te mogen blijven. In het aanstaande seizoen zijn er twee bachelors en 26 vrouwelijke kandidaten.

Oelinda de Vries

Eén van hen is dus Oelinda de Vries. Zij was van 2016 tot 2018 nachtburgemeester van Groningen. Ze volgde Chris Garrit op. De verkiezingsavond verliep onrustig. Terwijl Hubert Nauta de ambtsketen al om had hangen maakte de jury bekend dat er een fout was gemaakt en dat De Vries de winnaar was. De twee ambtsjaren vielen haar zwaar: ze kreeg minder voor elkaar dan ze graag wilde. “Het is echt een eretitel. Je hebt geen enkele bevoegdheid of beslisrecht”, liet De Vries bij haar afscheid weten. Ze pleitte onder andere voor betere straatverlichting en meer openbare toiletten voor vrouwen. In 2018 nam Merlijn Poolman de ambtsketen over.

Tanzania

Op Instagram schrijft De Vries: “Ik was natuurlijk niet zomaar offline. I had some business to attend to. Wil je zien hoe ik het doe? Vanaf 7 maart wekelijks te zien op Videoland.” Het programma wordt gepresenteerd door Monica Geuze. De opnames vonden plaats in Tanzania.