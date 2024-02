Volgende week mars door Stad vanwege twee jaar oorlog in Oekraïne: “Boodschap van hoop afgeven”

In Haren wordt er zondag druk gewerkt aan het maken van borden die tijdens de mars gedragen kunnen worden. Foto: Willemijn Kemp

Op zaterdag 24 februari is het precies twee jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne begon. In Groningen vindt een mars plaats, en zijn er toespraken en optredens. Een gesprek met Willemijn Kemp van De Sociale Brigade die de organisatie ondersteunt.

Hoi Willemijn! Hoe is het idee voor deze mars ontstaan?

“Dat idee komt bij een aantal Oekraïense vrijwilligers vandaan. Vorig jaar vond er een demonstratie plaats op de Grote Markt, waar toen een paar honderd mensen bij aanwezig waren. Dit jaar willen we hier opnieuw aandacht voor vragen, waarbij er hopelijk nog meer mensen aanwezig zullen zijn. Het zou geweldig zijn als er een mars plaats gaat vinden waar de hele stad achter staat, waarmee we laten zien dat we de Oekraïners blijven steunen.”

De ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Vorig jaar boekten de Oekraïense strijdkrachten terreinwinst en boden dapper weerstand. De afgelopen dagen trokken militairen zich terug uit frontstad Avdiivka, is de toekomst van de Amerikaanse steun onzeker door dwarsliggende Republikeinen en is de belangrijkste Russische oppositieleider Navalny vermoord, die gevangen zat in Siberië …

“Ik zal je eerlijk vertellen dat de stemming hier in het Nescio Hotel in Haren, waar Oekraïense vluchtelingen verblijven, niet vrolijk is. De mensen zijn zenuwachtig, en voor hen is de afgelopen dagen heel duidelijk geworden dat deze situatie nog heel lang gaat duren. De oorlog in Oekraïne zal nog lang gaan duren. En die onrust proef ik niet alleen bij de vluchtelingen maar ook bij de Nederlandse vrijwilligers die hier actief zijn. Het speelveld is, door de ontwikkelingen die je benoemt, flink veranderd. Daarom is de mars van volgende week ook heel belangrijk.”

Kun je dat uitleggen?

“Ondanks dat Oekraïense vluchtelingen heel warm ontvangen worden, en het met hun integratie best wel goed gaat, zitten ze wel in een cocon. Ze weten dat veel mensen hun helpen, maar vaak hebben ze geen idee wie dat precies zijn, en hoe groot het is. Daarom zou het mooi zijn dat we volgende week zoveel mogelijk mensen op de been kunnen krijgen om te laten zien dat we achter Oekraïne staan, en dat we de bevolking steunen. Ik weet zeker dat het de mensen heel goed gaat doen.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Op de Grote Markt vonden al eerder bijeenkomsten plaats vanwege de situatie in Oekraïne. Foto: Rieks Oijnhausen

Als we het programma erbij pakken, dan is dat best wel uitgebreid …

“Het begint zaterdag om 16.30 uur op de Nieuwe Markt. Vanaf 17.00 uur lopen we een route door de stad, waarbij we op positieve wijze aandacht vragen voor de situatie in Oekraïne. Rond 17.45 uur zijn we terug op de Nieuwe Markt waar een aantal toespraken plaats gaan vinden. Ook burgemeester Koen Schuiling zal aanwezig zijn en een aantal woorden spreken. Daarnaast is er ruimte voor muziek, dans en zal het Oekraïense volkslied klinken. Rond 18.40 uur wandelen we naar het Stadhuis, waar we kaarsen en rozen plaatsen en waarbij we een moment stil zullen staan bij de situatie. Aansluitend is er de mogelijkheid om wat te drinken en om borsjtsj te eten.”

Waarom is er gekozen voor deze vorm?

“Dat komt door verschillende redenen. Als je een bijeenkomst in bijvoorbeeld een kerkgebouw organiseert, dan kan dat door de toespraken heel zwaar en daarmee ook emotioneel worden. We kiezen bewust voor afwisseling. Door te kiezen voor toespraken afgewisseld met muziek en dans, maar ook door te wandelen, wordt het wat minder zwaar. Dat wandelen biedt ook de mogelijkheid om de stad er bij te betrekken. Dat dit een evenement is waar iedereen zich bij aan kan sluiten, waarmee we een boodschap van hoop afgeven.”

Volgende week is het zover: hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Dat gaat heel goed. Toevallig zijn we vanmiddag bezig in het Nescio met het maken en schilderen van borden die tijdens de mars gedragen kunnen worden. Deze borden zullen we zaterdag uitdelen aan de deelnemers. Dat is best wel een klus, want we willen een positieve boodschap uitdragen. Maar welke teksten kies je daar voor? Maar ik heb inmiddels al wat mooie borden voorbij zien komen. Gisteren zijn er al borden gemaakt in Frascati, waar ook Oekraïners verblijven.”

Mensen die na het lezen van dit artikel er zaterdag bij willen zijn, waar moeten zij rekening mee houden? Moeten ze zich voorbereiden?

“Ons advies is om stevige schoenen aan te trekken. De mars duurt ongeveer een half uur, dus goed schoeisel is belangrijk. Daarnaast is het toegestaan om Oekraïense vlaggen mee te nemen. Ook led-kaarsen mogen tijdens de mars gedragen worden.”

Tijdens het programma is er ook aandacht voor een actie die opgezet is door een aantal jonge Nederlandse meiden uit Haren …

“Klopt. De meiden hebben dit opgezet samen met een groep Oekraïense vrijwilligers. Het gaat om een actie met schoenendozen die gevuld zijn met schoolspullen en bedoeld zijn voor kinderen die in Oekraïne naar school gaan. Ondanks de oorlog lukt het om onderwijs te blijven geven, maar er is een gebrek aan alles. De schoenendoos bevat bijvoorbeeld een set aan mooie kleurpotloden. Met het pakketje hopen we de kinderen blij te maken, maar ook een mogelijkheid te bieden door zich te uiten. Men leeft in een oorlogssituatie waar je heftige dingen meemaakt, waarbij het belangrijk is dat je gebeurtenissen een plekje kunt geven. Met goed papier, mooie kleurpotloden en vilstiften ontstaat die mogelijkheid.”

Voor deze actie wordt er geld ingezameld?

“De bedoeling is dat we vijfduizend schoenendozen gaan samenstellen. De eerste doos wordt zaterdag door burgemeester Schuiling overhandigd aan een vrijwilliger. En om de andere dozen te vullen zijn we op zoek naar giften. Er kan geld gedoneerd worden, maar er kunnen ook spullen gegeven worden. Dit kan komende zaterdag tijdens de bijeenkomst. Maar er kan ook via ons mailadres contact worden gezocht.”

De mars begint zaterdag om 16.30 uur op de Nieuwe Markt.