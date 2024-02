Vintage kledingwinkel weer open na brand: “Driekwart van de kleding heb ik weg moeten gooien”

Foto: 112 Groningen

Clothing store vintage KROY aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat is weer geopend voor het publiek. Afgelopen herfst brak er brand uit in het winkelpand. Toch is eigenaar Djo Saya positief gestemd over de toekomst.

Hoi Djo! Hoe gaat het momenteel met je?

“Het gaat eigenlijk heel goed. Inmiddels ben ik weer open voor het publiek. De mensen komen weer langs, ik krijg leuke reacties, en eigenlijk gaat alles weer als vanouds. Maar het neemt niet weg dat de periode na de brand heel donker is geweest. In de eerste dagen zit je vol adrenaline. Een soort automatische piloot. Maar op een gegeven moment komt de klap. Hoe ga ik dit allemaal oplossen? Hoe kom ik dit weer te boven? Die berg lijkt dan heel hoog.”

Eind oktober brak er brand uit in je winkel. Naar alle waarschijnlijkheid vatte een accu van een elektrische fiets, die in de winkel stond, vlam. Hoe groot was de schade?

“Die was fors. Op die middag had ik net een aantal klanten geholpen. Ik was even naar achteren gelopen, naar het keukentje, en toen ik terug kwam zag ik een grote vuurzee. Mijn eerste gedachte was, ik moet gaan blussen. En die fiets moet naar buiten. Boven mijn winkel wonen twee studenten, waarvan ik niet wist of ze aanwezig waren. Het lukte mij om met behulp van een deken de fiets naar buiten te slepen. Ondertussen was er in de winkel veel rook komen te staan, en was ook de verlichting uitgevallen. Ik ben naar binnen gegaan om de brandblusser te pakken. Daarmee heb ik het vuur grotendeels kunnen blussen. Maar door de brand ben ik wel driekwart van de kleding kwijt geraakt. Die kan ik niet meer verkopen.”

Komt dat door de rook?

“Het komt vooral door het bluspoeder. Met dat poeder breng je de brand onder controle, maar het zorgt er ook voor dat het metaal weg vreet. Kleding waar bijvoorbeeld een rits in zit, wordt er door aangetast. In combinatie met de rook, heb ik dus uiteindelijk een kwart van de kleding in de winkel kunnen behouden. Gelukkig heb ik ook nog een locatie waar ik kleding opsla. Daar lag genoeg om de winkel weer mee te vullen. En dat is ook mijn redding geweest. Ik had in de opslag ontzettend mooie spullen liggen. Echte collector-items. Ik dacht, dit is zo mooi, dit kan ik straks gaan verkopen. Dat vooruitzicht heeft mij op de been gehouden.”

Nog even naar die periode tussen de brand en het opnieuw weer open gaan. Hoe pak je zoiets aan?

“In de eerste weken was ik echt verslagen. Ik heb een bepaalde periode thuis gezeten, waarbij ik alleen nog maar naar de supermarkt ging om boodschappen te halen. Het was heel confronterend om weer op de plek te komen waar mijn winkel staat. Na een tijdje ging het beter. En dan ontstaat ook weer de energie om de handel weer in beweging te krijgen. Eerst met kleine stapjes. Daarna met steeds groetere stappen. Opruimen, schoonmaken, opnieuw inrichten. En inmiddels ben ik weer open.”

Dat schoonmaken lijkt me nogal een klus …

“Absoluut. Maar dat is heel goed gelukt. Ik krijg in ieder geval leuke en positieve reacties. Klanten die in de winkel zijn, en vragen, er is hier toch brand geweest? Daar ruik en daar zie je helemaal niks meer van. Dus ik denk dat het heel goed gelukt is om het schoon te krijgen. En wat ook fijn is zijn de leuke reacties van omwonenden en buren. Er is veel betrokkenheid. Die was er voor de brand ook al, en dat is niet veranderd. Eind december kwam een buurvrouw langs om samen even een kopje koffie te drinken. Dat is toch super?”

Zoals ik al zei, de brand is vermoedelijk veroorzaakt door de accu op een elektrische fiets die in je winkel stond. Ik neem aan dat er nooit weer een elektrische fiets in je winkel komt te staan?

“Jawel hoor. Ik heb een nieuwe fiets gekocht. In het begin was ik heel bang, en zette ik het rijwiel buiten neer. Maar inmiddels staat de fiets weer binnen. Ik denk dat je niet bang moet zijn. Dat heb ik ook van mijn ouders geleerd. Lang geleden was ik betrokken bij een auto-ongeluk, waarbij de auto total loss raakte. Vrij snel daarna hebben mijn ouders mij weer in een auto laten rijden. Eigenlijk heb je daar dan helemaal geen zin in. Maar je moet die drempel over. Je moet niet in het oude blijven hangen. Dat zou ook mijn advies zijn aan iedereen.”

Ik hoor een positief mens …

“Absoluut. Ik heb zin in de toekomst. Mijn winkel draait weer, de mensen komen weer langs. Wat gebeurt is, is gebeurd. Dat is niet leuk. Maar je moet daar niet in blijven hangen. We moeten vooruit.”

Clothing store vintage KROY is zaterdag tot rond 18.00 uur geopend.