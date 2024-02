Vijfduizendste getransplanteerde nier gaat van Lody naar haar man Jaap

Foto via UMCG

In 1968 werd voor het eerst een nier getransplanteerd in het UMCG. Eind januari werd de vijfduizendste transplantatie-nier ingebracht bij Jaap, nadat zijn vrouw Lody de nier aan hem afstond.

Drie weken geleden werd Lody in de ochtend naar de operatiekamer gebracht om een van haar nieren af te staan. Dezelfde middag volgde Jaap voor zijn operatie, waarbij de nier van zijn vrouw bij hem werd ingebracht. Lody werd twee dagen na de operatie ontslagen uit het ziekenhuis, Jaap bleef er elf dagen.

De wachtlijst voor een nier van een overleden donor is lang. Omdat Jaap geen jaren meer kon wachten, vroeg hij of iemand uit zijn familie donor wilde zijn. Helaas had niemand de goede bloedgroep. ‘Toen heb ik gezegd dat ik een nier wilde afstaan’, zegt Lody via de website van het UMCG. ‘Ik had gelukkig wel de goede bloedgroep en ben het traject ingegaan om te kijken of ik een geschikte donor ben.’ Vanwege de risico’s werd de transplantatie zo lang mogelijk uitgesteld. Maar de laatste periode voor de operatie ging het slecht met Jaap. Dus werden de twee operaties ingepland, zegt Lody. ‘Wat ons betreft, kon de transplantatie niet snel genoeg gebeuren. We hadden er alle vertrouwen in en zagen er niet tegenop.’

Jaap moet de komende maanden nog vaak naar het UMCG om de medicijnen goed in te laten stellen en te kijken hoe het met de getransplanteerde nier gaat. Lody heeft over een paar weken een onderzoek om haar nierfunctie te controleren. Ze verwacht dat alles goed is: ‘Ik merk er niks van dat ik een nier mis. En dat Jaap nu die andere heeft, daar staan we niet zo erg bij stil. Daar zijn we te nuchter voor. Maar we vinden het natuurlijk fantastisch dat de transplantatie is geslaagd en we weer plannen kunnen maken.’