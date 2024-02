Vijf aanhoudingen na beroving Noorderbinnensingel en Dierenriemstraat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft dinsdagavond 20 februari in de omgeving van het Jaagpad vijf minderjarige jongens uit Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van een beroving en een poging daartoe, eerder die de avond.

Bij de politie kwam dinsdagavond rond 18:50 uur een melding binnen van een poging tot beroving aan de Noorderbinnensingel, ter hoogte van de Kerklaan. Een groep van vijf jongeren in donkere kleding bedreigde het slachtoffer met een mes. De poging mislukte en de jongeren gingen er vandoor.

Een half uur later kwam een volgende melding bij de politie binnen. Een man werd aan de Dierenriemstraat beroofd van zijn tas met inhoud. Ook hier ging het om vijf jongeren in donkere kleding en ook hier werd het slachtoffer bedreigd met een mes.

Politieagenten keken vervolgens uit naar het vijftal. Ze werden weer een half uur later aangetroffen in de omgeving van het Jaagpad, bij het Reitdiep. Ze zitten vast en worden verhoord. De politie is op zoek naar getuigen van de beide incidenten. Het kan zijn dat de vijf verdachten ook op andere plekken een poging hebben gewaagd om iemand te beroven. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem. Gebruik daarvoor het registratienummer 2024046186.